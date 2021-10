Fécamp. Fécamp : une randonnée pour nettoyer la plage

L'agglomération Fécamp Caux Littoral (Seine-Maritime) organise samedi 29 juin 2019, une randonnée pour nettoyer la plage de Fécamp, Agissons pour la nature !.

Sacs et gants seront fournis aux participants sur le front de mer. Lors de la balade, il sera possible d'échanger avec l'ambassadrice du tri de l'agglomération sur le tri et la réduction des déchets.

Courir et ramasser les déchets

Des représentants de l'association Run Eco Team Fécamp Côte d'Albâtre seront également présents. Elle organise régulièrement des "ploggings" (courir et ramasser des déchets en même temps). Il s'agit d'une façon ludique de sensibiliser à l'environnement.

Cette action est organisée dans le cadre du programme d'animations des Espaces naturels sensibles du département de Seine-Maritime. Un coup de propre bienvenu, à quelques jours de l'arrivée des touristes sur le littoral seinomarin.

Randonnée " Agissons pour la nature ! " - samedi 29 juin 2019 à 14 heures 30 depuis le parking de la Mâture à Fécamp – inscription à l'office de tourisme au 02 35 28 84 61.

A LIRE AUSSI.

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]

Le Havre : de nouvelles mesures pour la propreté

Fécamp : un plan contre le réchauffement climatique