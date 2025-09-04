Fécamp. La Ville met en place une mutuelle communale

La Ville de Fécamp propose à ses habitants une mutuelle communale. C'était un engagement de campagne du maire David Roussel. Cela permet à chacun d'avoir une couverture santé, à un prix avantageux.

Moins cher et plus de proximité

C'est l'occasion pour la Ville de renforcer sa politique sociale. Une mutuelle communale permet une meilleure prise en charge, des contrats moins chers et un guichet unique pour faire valoir ses droits. Tout le monde y a droit. La seule obligation est de résider à Fécamp.

C'est la Mutuelle familiale de Normandie qui a été choisie par la Ville et le Centre communal d'action sociale (CCAS). Le partenariat n'a pas été retenu sur le seul critère du prix mais sur l'apport d'un véritable service de proximité. La Mutuelle familiale de Normandie va ouvrir une permanence à Fécamp. Cela permettra aux adhérents d'avoir un vrai interlocuteur pour faciliter les démarches.

Si vous voulez en savoir plus sur cette mutuelle communale, une réunion d'information est organisée lundi 8 septembre à 18h à la salle du CCAS.