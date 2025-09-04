En ce moment Lovesick Lullaby YUNGBLUD
Fécamp. La Ville met en place une mutuelle communale

Santé. La Ville de Fécamp se dote d'une mutuelle communale. Elle va permettre à chaque habitant d'avoir une couverture santé complète, à prix compétitif. Une réunion d'information est prévue lundi 8 septembre.

Publié le 04/09/2025 à 15h24, mis à jour le 04/09/2025 à 15h44 - Par Gilles Anthoine
Fécamp se dote d'une mutuelle communale. Elle est disponible à tous les habitants de la ville, sans condition. - Illustration

La Ville de Fécamp propose à ses habitants une mutuelle communale. C'était un engagement de campagne du maire David Roussel. Cela permet à chacun d'avoir une couverture santé, à un prix avantageux.

Moins cher et plus de proximité

C'est l'occasion pour la Ville de renforcer sa politique sociale. Une mutuelle communale permet une meilleure prise en charge, des contrats moins chers et un guichet unique pour faire valoir ses droits. Tout le monde y a droit. La seule obligation est de résider à Fécamp.

C'est la Mutuelle familiale de Normandie qui a été choisie par la Ville et le Centre communal d'action sociale (CCAS). Le partenariat n'a pas été retenu sur le seul critère du prix mais sur l'apport d'un véritable service de proximité. La Mutuelle familiale de Normandie va ouvrir une permanence à Fécamp. Cela permettra aux adhérents d'avoir un vrai interlocuteur pour faciliter les démarches.

Si vous voulez en savoir plus sur cette mutuelle communale, une réunion d'information est organisée lundi 8 septembre à 18h à la salle du CCAS.

