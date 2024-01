Fécamp. Reprise de la clinique de l'Abbaye par l'hôpital, la chirurgie sauvée

La nouvelle est tombée en fin de journée, vendredi 5 janvier : l'activité de chirurgie est sauvée, à Fécamp. Le tribunal de commerce du Havre a en effet accepté l'offre de reprise de la clinique de l'abbaye formulée par le centre hospitalier de Fécamp associé aux praticiens libéraux de la clinique, qui avait été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2023.

Un dispositif public/privé

L'activité va donc se poursuivre via la création d'un groupement de coopération sanitaire (GSC), établissement de santé de droit privé, à tarification privée, intitulé "Pôle de santé chirurgical de Fécamp". La cession sera effective le 1er février prochain.

Dans un communiqué, le directeur de l'hôpital, Richard Lefebvre, évoque "un dispositif public/privé innovant" qui vise à "maintenir et développer l'offre de soin chirurgical" et à "optimiser et valoriser les compétences et les moyens existants".

27 salariés repris

"Le maintien de l'activité était nécessaire pour ne pas fragiliser l'offre médicale de notre territoire" souligne quant à elle la députée Horizons, Marie-Agnès Poussier-Winsback, qui pointe cependant les "défis immenses" qui attendent le territoire "pour pouvoir continuer à conserver une vraie offre de soins".

Si le centre hospitalier ne mentionne aucun chiffre, le syndicat CGT de l'hôpital précise que seuls vingt-sept salariés de la clinique de l'abbaye seront repris sur les soixante-six actuels. La clinique de l'Abbaye assure actuellement 5 700 actes chirurgicaux par an.