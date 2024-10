Caen. La mutuelle communale, un moyen d'améliorer la couverture santé

En France, 5% de la population ne bénéficie pas d'une complémentaire santé, une réalité qui se reflète aussi sur la population caennaise. Afin de répondre à ce besoin, la Ville de Caen a récemment lancé une mutuelle de santé communale, en partenariat avec la Mutame & plus, une mutuelle locale à vocation solidaire.

Depuis l'ouverture de ce dispositif il y a trois semaines, 54 contrats ont déjà été signés, permettant ainsi à 69 Caennais d'être désormais couverts. Gérard Hurelle, maire adjoint à la santé et aux solidarités, précise que "cette mutuelle est ouverte à l'ensemble des habitants, avec une attention particulière pour les seniors et les personnes sans couverture complémentaire".

Ce partenariat avec Mutame & plus, une structure normande à but non lucratif gérée par des bénévoles, a été retenu après un appel à projets rigoureusement encadré. Avec un bureau à Caen, place Saint-Sauveur, les agents de Mutame & Plus sont disponibles sur rendez-vous pour offrir un diagnostic personnalisé des besoins de chaque adhérent. "Ce qui est essentiel, c'est l'humain", souligne Gérard Hurelle, insistant sur l'accompagnement global proposé par la mutuelle communale, qui inclut un véritable suivi social. La seule condition d'accès à cette mutuelle est de résider à Caen. Les coûts s'échelonnent de 16,04€ à 37,43€ pour les enfants, et de 31,86€ à 66,73€ pour les moins de 50 ans. Pour les plus de 50 ans, cela varie entre 47,80€ à 103,93€