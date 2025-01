Groupe hospitalier du Havre. Plusieurs grands chantiers lancés en 2025

5 000 personnes y travaillent au Havre et à Montivilliers. Après d'importants travaux sur le site Flaubert, ces dernières années, pour créer de nouvelles structures de psychiatrie pour les enfants et les adultes, le groupe hospitalier du Havre (GHH) lancera plusieurs grands chantiers en 2025.

Une extension des urgences

Cette année marquera en effet le coup d'envoi des travaux au sein des urgences adultes. Un projet d'agrandissement et de modernisation du service où il faut bien souvent pousser les murs en cas de pic d'épidémies hivernales. "Actuellement, le service accueille 50 000 patients tous les ans, alors qu'il était dimensionné pour accueillir 35 000 patients par an", indiquait en février dernier la direction du GHH. Les travaux d'extension vont durer trois ans.

• A lire aussi. Le Havre. Un forum des métiers du soin organisé au cœur de l'hôpital

Pour la rééducation : chambres individuelles, balnéo, gymnase…

Autre chantier d'ampleur : le nouveau bâtiment dédié aux soins médicaux de réadaptation (SMR). Il regroupera au sein de l'hôpital Monod les prises en charge de pathologies lourdes (AVC, infarctus, maladies pulmonaires…) aujourd'hui réparties sur différents sites. Là aussi, le premier coup de pioche est prévu cette année, pour une ouverture d'ici fin 2026. Ce pavillon neuf, implanté au bout du bâtiment sud, comprendra plus de chambres individuelles (120 lits en hospitalisation complète et 50 places en hôpital de jour), mais aussi une balnéothérapie, un gymnase et des jardins thérapeutiques.

Du nouveau pour traiter les cancers

La nouvelle Maison des Ados, désormais située face à l'hôpital Janet, sera prochainement inaugurée. De quoi répondre aux besoins grandissants de prise en charge des jeunes, "dans un environnement plus grand, repensé et plus adapté", indique le GHH.

2025 marquera également la mise en place d'une nouvelle activité de radiothérapie interne vectorisée au Havre, pour traiter des cancers jusqu'ici soignés à Rouen. L'ouverture d'une unité d'hospitalisation d'onco-hématologie, dédiée aux cancers du sang et de la moelle osseuse, est par ailleurs prévue en mai prochain, avec le retour en France du Dr Maxime Fontanilles, qui mène actuellement des projets de recherche aux Etats-Unis.