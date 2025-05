Seine-Maritime. Thierry Biais est le nouveau directeur du groupe hospitalier du Havre

Le groupe hospitalier du Havre (GHH) a accueilli son nouveau directeur général il y a quelques semaines. C'est Thierry Biais qui prend les rênes de l'hôpital public havrais, où travaillent près de 5 000 personnes, notamment dans les centres hospitaliers Jacques-Monod à Montivilliers, Gustave-Flaubert et Pierre-Janet au Havre.

Arrivé mi-avril dans la cité océane, il dirigeait depuis 2019 l'hôpital Charles-Perrens, à Bordeaux, un établissement psychiatrique. Plus tôt dans sa carrière, Thierry Biais a occupé différentes fonctions de direction au sein du CHU de Nantes, en Loire-Atlantique (secrétariat général, système d'information, qualité et gestion des risques, gestion des personnels médicaux et recherche). Il a également été directeur général des services au sein de l'université de Nantes.

L'ancien directeur à Lille

Thierry Biais succède à Martin Trelcat, parti en octobre 2024 pour le cabinet de la ministre de la Santé, avant de prendre la tête du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille. Pauline Richoux, qui avait assuré l'intérim entre les deux hommes, demeure directrice générale adjointe du GHH.

Le groupe hospitalier du Havre est par ailleurs l'hôpital support du Groupement hospitalier de territoire de l'estuaire de la Seine, qui comprend également les hôpitaux publics de Fécamp, Lillebonne, Saint-Romain-de-Colbosc et Pont-Audemer ainsi que les Ehpad de Beuzeville (Eure), Les Escales au Havre et La Belle Etoile à Montivilliers.