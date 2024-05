Nucléaire. EPR de Flamanville : le chargement du combustible est terminé

C'est une étape préalable au démarrage progressif de l'EPR de Flamanville, réacteur de troisième génération. "Le chargement du combustible s'est terminé hier (mercredi) aux alentours de 12h", a indiqué le directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Julien Collet.

Démarrage normalement à l'été 2024

Le chargement avait commencé mercredi 8 mai dans la piscine du bâtiment réacteur. La veille, EDF avait obtenu l'autorisation de l'ASN. Au total, l'EPR devait recevoir dans sa cuve quelque 60 000 "crayons", de fins tubes longs de cinq mètres contenant des pastilles d'uranium. "Après, on ferme la cuve, ajoute Julien Collet. Puis des essais sont réalisés cuve fermée, et après il y aura des étapes de montée en pression et en température qui permettront de tester d'autres dispositifs de sûreté." Il reste encore plusieurs étapes avant que ce nouveau réacteur puisse livrer ses premiers électrons. Ce sera d'ici l'été 2024.

Avec l'AFP.