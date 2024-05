Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert à la mise en service de l'EPR

C'est donc acté et surtout une grande nouvelle ! L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorise la mise en service de l'EPR de Flamanville. L'annonce a été faite mardi 7 mai à l'Agence France Presse (AFP) par Julien Collet, son directeur général adjoint. "Cette autorisation va permettre à EDF de commencer à charger le combustible dans le cœur du réacteur et ensuite d'engager la phase d'essais qui va se poursuivre" au cours des prochains mois. L'installation telle qu'elle est construite est "conforme" et le démarrage se confirme donc pour l'été 2024.

Quelques déboires et un long retard

Pour rappel, le chantier de l'EPR de Flamanville démarré en 2007 a connu quelques déboires : des fissures dans le béton de la dalle, des anomalies dans l'acier de la cuve ou encore des défauts de soudure. Tous ces événements ont entraîné un retard de 12 années sur le calendrier initial, avec un coût total estimé à 13,2 milliards d'euros, selon EDF, soit quatre fois le devis de départ de 3,3 milliards.

Quelles sont les étapes restantes ?

Désormais, EDF va mener un programme d'essais pour "vérifier le bon comportement du cœur du réacteur" et "le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté du réacteur". Le chargement "un par un" des 241 assemblages d'uranium dans le réacteur peut commencer à tout moment, selon EDF. C'est un jalon essentiel avant le lancement progressif de la production d'électricité prévu cet été.

Le raccordement au réseau électrique n'interviendra en effet que dans quelques mois, une fois que le réacteur aura atteint 25% de sa puissance, après une montée progressive par paliers. Le réacteur devrait livrer ses électrons à 100% de sa puissance, d'ici fin d'année. D'ici là, EDF devra encore solliciter l'avis de l'ASN à trois reprises : "avant de démarrer la réaction nucléaire", "au palier de puissance 25% puis au palier de puissance de 80%".

Avec l'AFP.