EPR de Flamanville. L'EDF confirme la pleine puissance du réacteur nucléaire pour la fin d'automne

"L'atteinte de la pleine puissance d'ici la fin de l'automne est confirmée", a assuré EDF dans un communiqué, vendredi 26 septembre à propos de l'EPR de Flamanville.

La reconnexion du réacteur au réseau est prévue en octobre

Les essais de redémarrage ont pris après des opérations de contrôle et de maintenance qui ont eu lieu pendant l'été. "La reconnexion du réacteur au réseau électrique national est prévue le 17 octobre 2025", détaille l'électricien.