Participez à la 2ᵉ édition de la Radeau Race à Caen : une course originale sur l’Orne ! Inscrivez-vous !

Vous avez toujours rêvé de construire un radeau improbable et de défier d'autres équipes sur l'Orne, tout en déguisement et dans une ambiance survoltée ? Alors cette course est faite pour vous ! Le 7 septembre prochain, les berges de l’Orne à Caen accueilleront la deuxième édition de la Radeau Race, un événement aussi original que fédérateur. Après le succès rencontré l’an dernier, cette course pas comme les autres revient avec une ambition claire : mêler inventivité, esprit d’équipe et plaisir de naviguer…devant les spectacteurs venus pour encourager les navigateurs.

Le concept ?

Construisez votre radeau de toutes pièces (oui, vraiment), réunissez une équipe d’acharnés (ou de génies du système D), et lancez-vous dans la course la plus barrée de l’année. Bonus : le radeau le plus original, le plus rapide, ou simplement le plus drôle repartira avec des prix ! Et même si vous coulez... vous gagnez en fierté.

Une course ouverte à tous les profils



Que l’on soit étudiant, salarié, artisan, sportif ou simple curieux, la Radeau Race s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une aventure collective, ludique et accessible. Les inscriptions sont ouvertes aux groupes de 2 à 6 personnes, avec la possibilité de représenter une association, une entreprise ou simplement une bande d’amis.

L’événement se distingue par son ambiance conviviale, mêlant esprit de fête et respect de l’environnement. Le recours à des matériaux recyclés est d’ailleurs une composante essentielle de la construction des radeaux.

Inscrivez-vous !

Les inscriptions sont ouvertes : rendez-vous sur le site officiel pour inscrire votre équipe et consulter le règlement : www.radeaurace.fr

Avec cette deuxième édition, la Radeau Race de Caen confirme son ancrage local et son succès populaire. Un événement où l’on vient autant pour participer que pour partager, et qui rappelle avec humour et inventivité que l’esprit d’équipe peut, parfois, faire flotter l’impossible.