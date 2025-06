Les gendarmes du Calvados luttent contre la prolifération du trafic de drogue. Ils affirment avoir mis fin à deux réseaux qui opéraient dans le département. Le premier coup de filet a eu lieu mercredi 11 juin, grâce notamment aux militaires de la brigade de proximité de Thue et Mue, près de Caen. Ils ont démantelé un trafic qui opérait dans la région caennaise.

Armes, drogue et trottinettes

Après plusieurs perquisitions, ils ont saisi : plusieurs téléphones portables, 6 000€, une dizaine de grammes de cocaïne, 2,4kg de têtes de cannabis, 2,5kg de résine de cannabis, plusieurs balances de précision, ainsi que des armes (pistolet à plomb avec munitions, couteaux, matraque télescopique, réplique d'arme…), 10 cartouches de cigarettes de contrebande et enfin deux trottinettes utilisées pour la distribution des stupéfiants.

Dans le bocage ensuite

L'autre affaire concerne le secteur de Vire Normandie, et émane d'investigations commencées en 2024. Une trentaine de gendarmes ont été engagés sur l'opération la semaine passée, afin de démanteler le réseau. "La tête de ce réseau écoulait divers produits stupéfiants, notamment de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, auprès de consommateurs de l'agglomération viroise et des alentours", explique la gendarmerie.

Les perquisitions ont permis de saisir "une centaine de grammes de cocaïne et d'héroïne, ainsi que sept téléphones portables et un véhicule Audi A4." Quatre personnes ont été interpellées, et douze autres ont été entendues. Les protagonistes, âgés de 20 à 42 ans, ont été déférés au tribunal de Caen en vue d'une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité.