Télévision. Aujourd'hui, c'est un restaurant du Calvados qui se fera juger par Philippe Etchebest dans "Cauchemar en cuisine"

Quand Philippe Etchebest débarque dans le restaurant de Fanny et Dieva à Ouistreham, la situation est loin d'être idéale. En l'espace d'un an et demi, ce restaurant, autrefois une institution locale, a vu sa fréquentation chuter de 200 à 20 couverts. L'ambiance pendant les services est tendue, les liens familiaux se dégradent et tout semble s'effondrer. La pression est maximale et Fanny et Dieva, un frère et une sœur, sont à bout.

La mission d'Etchebest : sauver l'institution locale

Philippe Etchebest, connu pour sa capacité à transformer des restaurants en ruine, n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Son objectif : remettre de l'ordre dans cette cuisine chaotique et redonner au restaurant son prestige d'antan. Avec son regard acéré et ses conseils bien tranchés, il va tenter de redresser la barre et de sauver ce restaurant de la catastrophe.

Un épisode à ne pas manquer

Si vous avez raté l'épisode diffusé initialement en septembre 2023, pas de panique ! Dimanche 19 janvier à 11h35, "Cauchemar en cuisine" revient en rediffusion sur Téva. L'occasion de découvrir comment Etchebest intervient pour sauver ce restaurant du Calvados. Sera-t-il capable de transformer ce cauchemar en cuisine en un véritable rêve gastronomique ? Réponse dans l'émission !