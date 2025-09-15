En ce moment Hors du temps KYO
Télévision. Après "Cauchemar en cuisine", ce restaurant normand change de propriétaires… et la rediffusion sur M6 fait polémique

Société. Jeudi 11 septembre, M6 a rediffusé un épisode de Cauchemar en cuisine consacré au restaurant La Marine à Ouistreham (Calvados). Une programmation qui a rapidement fait débat sur les réseaux sociaux : les internautes dénoncent un "acharnement" injuste contre un établissement déjà fermé et expriment leur soutien aux anciens comme aux nouveaux propriétaires.

Publié le 15/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Ouistreham : La Marine change de propriétaires après “Cauchemar en cuisine”, la rediffusion de M6 critiquée. - Fb Ouistreham Riva-Bella

Jeudi 11 septembre 2025, M6 rediffusait le retour de Philippe Etchebest à Ouistreham, dans le restaurant (désormais bar/brasserie) La Marine pour l'émission Cauchemar en cuisine : que sont-ils devenus ?. Un épisode filmé deux ans plus tôt, où le chef se disait très déçu de constater que la brasserie familiale n'avait pas tenu ses promesses.

La Marine Ouistreham : quand "Cauchemar en cuisine" refait surface

Rapidement, les internautes se sont insurgés : pourquoi diffuser cette séquence alors que le restaurant avait déjà fermé ses portes depuis quelques mois ? Beaucoup ont tenu à témoigner leur soutien à Fanny et Dieva, les anciens gérants, mais aussi aux futurs repreneurs qui héritent malgré eux d'une image ternie par la télévision.

Un changement de propriétaire confirmé après le passage d'Etchebest

D'après les annonces légales publiées le 9 septembre 2025, le fonds de commerce de La Marine a été vendu. L'affaire, située place du général de Gaulle, a été reprise par la société SNC Côte de Nacre pour un montant d'1,6 million d'euros.

Une affiche "Vendu" est désormais visible sur la façade, et des travaux de rénovation sont en cours à l'intérieur. L'établissement rouvrira prochainement sous la houlette de nouveaux patrons, originaires de Falaise.

Les réactions locales : espoir et bienveillance

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées entre nostalgie et curiosité. Beaucoup de clients fidèles saluent la gentillesse des anciens propriétaires, tout en encourageant la nouvelle équipe. La propriétaire de l'établissement Les Roches à Ouistreham confie : "Ils sont très sympas, je les connais de leur ancien commerce. Je vous invite à leur rendre visite dès l'ouverture."

Cette bienveillance est aussi une manière de tourner la page après les épisodes compliqués vécus par Fanny et Dieva, marqués par les caméras de M6, une forte pression médiatique et des difficultés de gestion.

Et maintenant, quel avenir pour La Marine ?

Avec son emplacement stratégique, au cœur de Ouistreham, le bar-brasserie PMU garde un énorme potentiel. Reste à voir quel visage les nouveaux propriétaires donneront à l'établissement : un retour à la restauration traditionnelle, une formule plus moderne, ou la poursuite du modèle bar-snacking qui avait pris le dessus ces dernières années.

Une chose est sûre : malgré les polémiques, La Marine s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Et cette fois, sans caméras !

