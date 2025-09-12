A la télé. Après "Cauchemar en cuisine", le restaurant de Fanny et Dieva à Ouistreham critiqué malgré l'aide de Philippe Etchebest

Lorsque Philippe Etchebest avait débarqué à Ouistreham en 2023, le constat était alarmant : de 200 couverts par service, le restaurant La Marine n'en faisait plus qu'une vingtaine. L'ambiance était tendue et les liens familiaux entre Fanny et son frère Dieva se déchiraient. Grâce au chef, la carte avait été revue avec des produits frais, exit les surgelés et les sauces industrielles. De quoi redonner un second souffle à l'établissement. Jeudi 11 septembre 2025 à 12h dans Cauchemar en cuisine : que sont-ils devenus ?, Philippe Etchebest est revenu vérifier si ce sauvetage avait tenu.

Mais un an plus tard, l'évolution a pris une autre tournure : la brasserie a fermé ses portes et laissé place à une activité de bar-tabac-snacking. Un choix par défaut, destiné à maintenir le navire à flot malgré des difficultés persistantes. Fanny détaille : "On a dû fermer la brasserie… Donc pour sauver les meubles, je fais moi-même un peu de snacking."

Le bar en plein essor mais une organisation bousculée

Dieva l'a reconnu : "On a explosé côté bar, on a progressé de façon monstrueuse." L'été 2024, particulièrement ensoleillé, a permis au comptoir de faire le plein. Mais gérer un tel afflux sans réservation a rapidement mis en lumière des limites : la cuisine a parfois saturé et il a fallu apprendre à dire stop. Un casse-tête organisationnel qui a marqué ce tournant. Quentin et Mélanie, les deux employés du restaurant, sont partis.

Des sacrifices familiaux pour sauver l'affaire, et une déception de Philipe Etchebest

Si le restaurant reste ouvert aujourd'hui, il a fallu consentir à de lourds sacrifices. Le fils de Fanny a dû mettre ses études en pause pour venir prêter main-forte au service. Une décision difficile, mais indispensable pour maintenir l'activité quotidienne.

Pour Philippe Etchebest : "C'est la deuxième fois que je viens et c'est encore une déception."

Où en est La Marine aujourd'hui ?

Situé au 1 place Général de Gaulle à Ouistreham (Calvados), le restaurant est toujours ouvert, tous les jours de 8h à 20h. Mais l'adresse ne vit plus comme une brasserie familiale : elle fonctionne désormais avant tout comme un bar-tabac-snacking, loin de l'image que Fanny et Dieva espéraient au départ. Une lourde déception pour le chef, qui voit les relations familiales se détériorer de venue en venue. Un épisode à revoir sur M6+