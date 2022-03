Le Mêle-sur-Sarthe. Le Mag Tendance Ouest au Mêle-sur-Sarthe pour la sortie de Normandie Nue

Le Mêle-sur-Sarthe, 730 habitants, quelques commerces, scène d'un film. Normandie Nue est sorti le 10 janvier 2018. À l'affiche on retrouve l'un des acteurs les plus bancable du cinéma Français, l'intouchable François Cluzet y campe le rôle du maire de la petite commune ornaise, prêt à tout pour sauver son village et ses paysans. Un film de 149 minutes réalisé par Philippe Le Guay, un parisien très attaché au pays mêlois comme il nous l'a confié lui-même.

Philippe Le Guay Impossible de lire le son.

Dans le film un maire, dans la vie une maire

Au cinéma, le Maire, c'est François Cluzet, dans la vraie vie, c'est Marie-Françoise Desvergnes qui dirige la commune. Avec nous, elle s'est souvenue du début de l'histoire, de la proposition de Philippe Le Guay à la fin de l'année 2016 et du tournage qui a un peu perturbé, la paisible vie de la commune :

Marie françois Desvergnes Impossible de lire le son.

Des figurants locaux

Et puis, il y a ceux, qui n'avaient jamais fait de cinéma et qui ont saisi l'occasion d'être figurant dans un film qui parlait de leur pays, de leur quotidien. Parmi ces figurants, Simone Goulier, elle n'aurait jamais dû faire partie du casting car elle avait dépassé la limite d'âge. Pourtant, un argument a fait basculer l'histoire dans l'autre sens, Simone connaissait Philippe Le Guay depuis très longtemps…

Simone Goulier Impossible de lire le son.

