Normandie. 22 artisans distingués dans la région par Le Collège culinaire de France

Artisans producteurs, restaurateurs… Le Collège culinaire de France vient de distinguer 22 Normands pour leur savoir-faire. La liste a été dévoilée mardi 3 décembre. C'est la seule "communauté militante qui mobilise plus de 2 000 restaurants, 1 000 producteurs artisans sur tout le territoire".

Le Collège culinaire de France incarne "une nouvelle culture des métiers de l'artisanat culinaire, en alternative à l'industrialisation et à la standardisation de la production, de la restauration et de l'alimentation". Il a été fondé en 2011 à l'initiative de quinze grands chefs restaurateurs dont Alain Ducasse, Thierry Marx, Yannick Alléno et Régis Marcon. L'objectif est de "représenter, promouvoir et transmettre l'identité de la cuisine française".

Des distinctions dans le Calvados

L'Alouvi à Douvres-la-Délivrande

Les Petites Pousses à Gonneville-en-Auge

Maison Taillepied à Grandcamp-Maisy

Gourmandise & tradition à Bayeux

Fromagerie La Dégusterie à Pont-L'Evêque

Le Jardin de Deux'main à Commes

Le Lingot à Honfleur

Augia à Caen

Le Fleuron à Honfleur

Des établissements se distinguent aussi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Skáli à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)

Le restaurant Tempo à Rouen (Seine-Maritime)

Le restaurant L'Incontournable à Rouen (Seine-Maritime)

L'Auberge de la source à Saint-Léonard (Seine-Maritime)

Maison Lecrioux à Pavilly (Seine-Maritime)

L'atelier d'Eugène à Epreville (Seine-Maritime)

Eric Autin est le chef du restaurant L'Incontournable à Rouen. En ce mois de décembre, cette adresse vient d'être distinguée par Le Collège culinaire de France.

Mes abeilles à Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure)

L'auberge de la pomme aux Damps (Eure)

Ferme du Gros Caillou à Vannecrocq (Eure)

Le savoir-faire des artisans de l'Orne et la Manche reconnus

Sauge à Réveillon (Orne)

Le restaurant En Gare Rémalard à Rémalard-en-Perche (Orne)

Emma & Pierre Maraîchers à Sées (Orne)

Viking Marée à Gouville-sur-Mer (Manche)

Aujourd'hui, Le Collège culinaire de France est coprésidé par Alain Ducasse et Alain Dutournier. Il mobilise depuis plus de 10 ans des artisans militants du monde culinaire pour construire une alternative durable "face à l'industrialisation de l'alimentation".