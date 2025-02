Normandie. Il ambitionne de créer un parc miniature de la région et présente ses premières réalisations

Il est passionné de modélisme. A 43 ans, Jean-Armel Dujardin s'est lancé dans un projet "touristique et fédérateur" avec sa femme, Violaine : faire découvrir la Normandie sous la forme d'une maquette vivante et dynamique de 300 mètres carrés.

Nommé "Normandie Miniature", le projet a pour but de valoriser le territoire à l'attention des touristes français et étrangers, mais aussi des Normands. "Le musée Christian Dior, que l'on a fait, entre vraiment dans le cadre de notre projet à savoir découvrir un site que tout le monde ne connaît pas forcément pour donner envie aux gens d'aller le visiter et, pour ceux qui l'ont vu, de le reconnaître", présente le Parisien, qui a une attache particulière au sud-Manche où il séjourne régulièrement depuis son enfance.

Plus qu'une simple reproduction

Normandie Miniature, qui prendrait la forme d'un parc en intérieur, ne se contentera pas de reproduire des lieux emblématiques de la région. Le projet a aussi une dimension culturelle. "L'idée est d'aller récupérer beaucoup d'informations sur ces lieux", explique celui qui travaille en tant que responsable web pour un magasin de modélisme ferroviaire. Avec la volonté de remettre le lieu "dans son contexte historique, pour raconter des histoires qui s'y sont passées et faire découvrir aux visiteurs la façon dont le lieu a vécu".

La miniature du musée Christian Dior de Granville dans le cadre du projet Normandie Miniature de Jean-Armel Dujardin.

Une exposition au haras du Pin

Depuis le 8 février, le haras du Pin accueille une exposition qui présente un aperçu du savoir-faire et des ambitions de Normandie Miniature. Il est notamment possible de découvrir une partie de la tranchée des Batignolles, le départ des trains vers la Normandie depuis la gare Saint-Lazare à Paris, mais aussi le musée Christian Dior de Granville et une maison normande typique.

Une itinérance à travers la Normandie

Cette exposition a pour objectif de faire connaître le projet. "On est toujours à la recherche de financements car c'est un projet très coûteux avec l'utilisation de nouvelles technologies et qui demande beaucoup de personnels, explique Jean-Armel Dujardin. On a prévu d'être une équipe de 19 sur les 27 premiers mois de création !"

Après avoir déjà été exposé au CIT du Mont-Saint-Michel, le projet poursuivra sa tournée normande, avec la volonté d'être présenté dans les cinq départements. Avant qu'elle n'arrive dans le Calvados, la Seine-Maritime ou l'Eure, l'exposition est à découvrir dans l'Orne, au haras du Pin jusqu'au 9 mars.