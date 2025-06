Orne. Comment être indemnisé des dégâts causés par les violentes intempéries du 13 juin ?

Vendredi 13 juin, plusieurs communes de l'Orne ont été touchées par de violentes chutes de grêles et de fortes précipitations. Face à l'ampleur des dégâts, notamment dans le monde agricole, la préfecture détaille les dispositifs d'indemnisation mis en œuvre.

Solidarité nationale au monde agricole

Les exploitants agricoles les plus touchés vont bénéficier de certaines mesures spécifiques. Deux situations sont distinguées pour ces professionnels. D'un côté, les agriculteurs assurés sont invités à contacter leur assurance afin de faire constater les dommages. Un expert sera mandaté pour évaluer les pertes, qui seront indemnisées entre 20% à 50%. De l'autre côté, une procédure de solidarité nationale a été lancée par la direction départementale des territoires pour l'ensemble des agriculteurs, assurés ou non.

Des visites de terrain et un recensement des exploitations sinistrées sont en cours avec la chambre d'agriculture et les organisations professionnelles. Les données recueillies sur le terrain, ainsi que celles fournies par Météo France, vont permettre d'établir un rapport d'expertise départemental. Ce document va définir les zones éligibles à une demande de reconnaissance de calamité agricole, qui sera soumise au ministère et examinée en commission nationale à l'automne.

Que faire pour les particuliers ?

Les particuliers touchés par les intempéries peuvent bénéficier d'une prise en charge via leurs assurances. Tous les contrats multirisques habitation, entreprise ou automobile intègrent une garantie obligatoire couvrant les dégâts dus au phénomène orageux. La préfecture invite les sinistrés à déclarer les dommages auprès de leur assureur dans les plus brefs délais. Elle rappelle toutefois que certains biens peuvent être exclus selon les clauses spécifiques de chaque contrat.