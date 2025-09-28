Caen. Coffee-shops : la tendance explose en centre-ville

Si l'envie d'un café latte au lait d'avoine ou d'un goûter généreux vous prend en plein centre-ville de Caen, vous avez désormais l'embarras du choix. La tendance des coffee-shops, bien installée à Paris depuis une dizaine d'années, n'avait pas encore véritablement pris son envol à Caen. C'est désormais chose faite : de la Presqu'île à la rue Caponière, on en trouve à chaque coin de rue. Les adresses semblent cohabiter sans heurts, et chacun revendique son identité.

Un lieu pour les passionnés

Quand Stéphanie Telling a ouvert Keys and Co, à l'angle de l'avenue du 6 Juin, elle faisait figure de pionnière. A l'époque, les Caennais n'avaient pas encore le réflexe du café latte ou du brunch à toute heure. "Cela a pris deux ans pour que la boisson sophistiquée au café entre dans les habitudes", raconte-t-elle. Dix ans plus tard, les tendances ont évolué sans faiblir, au point qu'elle a ouvert un deuxième coffee-shop, plus grand, sur la Presqu'île. Pour elle, le coffee-shop reste avant tout "un lieu qui rassemble les passionnés de café".

Une définition que partage Joris Hadjadj, fondateur de l'Arbuste Café, rue Montoir Poissonnerie. Torréfacteur avant tout, il a choisi d'ouvrir un coffee-shop pour faire découvrir son propre grain. "Je peux sourcer mon café, expliquer à mes clients comment il est fait, leur proposer une vraie expérience", souligne-t-il. Il constate lui aussi une évolution du palais des consommateurs, désormais en quête de "cafés de spécialité." Et selon lui, la multiplication des adresses ne fait qu'accélérer cette démocratisation.

Une solidarité commerciale

Même constat du côté du Mug, ouvert il y a cinq ans par Estelle Bagot, son mari Alexis, et Damien Salomé. "C'est rassurant, car on se dit qu'on ne s'est pas trompé et que ça marche", explique-t-elle. A leurs débuts, les banques doutaient de l'avenir d'un lieu centré notamment sur le goûter. Pour se distinguer, Le Mug mise sur une proposition salée originale le midi, un café de qualité et la générosité des plats, mais aussi une attention particulière sur le service à table.

A deux pas, Clémence Huart, qui tient le Café Amour, revendique elle aussi une identité claire. Au-delà des boissons chaudes, elle propose une carte de plats qui change toutes les deux semaines. Mais ce qui la distingue surtout, ce sont ses horaires. "Lorsque les restaurants ferment le dimanche et le lundi, je reste ouvert. Ce n'est pas la norme, mais ça m'a permis de me faire mon trou et d'être identifiée par mes clients", explique-t-elle. Pour elle comme pour d'autres, l'organisation en journées continues, sans service du soir, répond à la fois au rythme des clients et au désir des restaurateurs de retrouver un équilibre plus "ordinaire". C'est aussi le parti pris de Raphaël Rousso, qui a ouvert son coffee-shop Kumo il y a un peu plus d'un mois rue Ecuyère. Lui aussi mise sur l'ouverture dominicale, mais également sur une offre de viennoiseries "encore peu développée à Caen".

Tout juste installé, il a été frappé par la solidarité entre les coffee-shops : "J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien accueilli par les clients, mais aussi par les autres coffee-shops qui sont venus me voir et qui ont fait preuve de beaucoup de bienveillance", raconte-t-il. Une nouvelle adresse qui illustre, une fois encore, que le dynamisme du secteur se nourrit davantage de complémentarité que de concurrence.