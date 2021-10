Rouen. Hockey sur glace : les Dragons à un tournant de leur série face aux Gothiques

La demi-finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Gothiques d'Amiens se poursuit le vendredi 16 mars 2018 sur l'Ile Lacroix pour le match 5 à partir de 20h.

A égalité dans la série, deux matches partout, les deux équipes se trouvent à un tournant de cette série car le vainqueur de ce soir s'offrira pour la première fois la possibilité de conclure la série dimanche 18 mars 2018 au Coliseum d'Amiens.

Prendre l'avantage pour la première fois

Toujours capable du pire (comme le troisième match perdu aux tirs aux buts) et du meilleur avec une prestation plus qu'aboutie mercredi lors du match 4, les Jaunes et Noirs se doivent de reproduire ce même genre de prestation s'ils veulent s'imposer et mener dans cette série. Ce qui serait une première depuis le début de la demi-finale.

"Ça serait bien de revenir à Amiens avec de l'avance. Le début de match sera important encore une fois, devant notre public on a déjà perdu un match donc ça sera important de bien rebondir pour éventuellement essayer de conclure la série dès dimanche. Mais Amiens joue bien, ce sera à nous de jouer comme on en est capable", prévoit Marc-André Thinel, l'attaquant des Dragons.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen répondent aux Gothiques d'Amiens et reviennent à égalité

Hockey-sur-glace: mauvais démarrage des Dragons de Rouen face aux Gothiques d'Amiens

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen laissent l'avantage à Amiens