Caen. Pas de titre pour les Drakkars qui s'inclinent dans le dernier match

La saison de hockey sur glace se termine sur une défaite en finale des playoffs de D1 pour les Drakkars de Caen, qui y ont cru jusqu'au bout. Alors qu'Epinal partait favori dans cette série, les Caennais ne se sont pas démontés pour autant et ont fait valoir leurs armes, allant jusqu'à mener 2-1 et en se donnant une chance de décrocher le titre à la maison, jeudi 24 avril.

Un cinquième match à sens unique

Malheureusement, il a fallu un cinquième et dernier match, qui s'est joué dans les Vosges. Et à domicile, Epinal a dominé la rencontre, ne laissant aucune miette aux Drakkars qui se sont logiquement inclinés 3-0. Lot de consolation ? Ce titre n'aurait pas permis aux Caennais de monter en Ligue Magnus, à cause d'une situation financière limitée pour accéder à l'élite du hockey français. Une situation partagée par Epinal.