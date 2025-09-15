Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen débuteront la saison sur la glace de Cholet

Après une magnifique saison 2024-2025, les hissant jusqu'en finale des playoffs de Division 1, les Drakkars de Caen s'apprêtent à repartir au combat. Les hockeyeurs caennais connaissent désormais leur premier adversaire de la saison, en Coupe de France. Ils se déplaceront samedi 27 septembre sur la patinoire de Cholet, pour affronter les Dogs, qui évoluent dans la même division qu'eux. Deux semaines plus tard, les deux formations se retrouveront, à Caen cette fois-ci, pour une rencontre de championnat. Il s'agira alors de la première rencontre de la saison à domicile pour les Drakkars. La semaine précédente, ils inaugureront le championnat par un déplacement en Alsace, pour affronter Strasbourg.