Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen débuteront la saison sur la glace de Cholet

Sport. Les Drakkars de Caen connaissent leur adversaire en Coupe de France. Le match se déroulera face aux Dogs de Cholet le 27 septembre prochain.

Publié le 15/09/2025 à 17h39 - Par Lilian Fermin
Les Drakkars de Caen affronteront Cholet au premier tour de la Coupe de France. - PixelSmile

Après une magnifique saison 2024-2025, les hissant jusqu'en finale des playoffs de Division 1, les Drakkars de Caen s'apprêtent à repartir au combat. Les hockeyeurs caennais connaissent désormais leur premier adversaire de la saison, en Coupe de France. Ils se déplaceront samedi 27 septembre sur la patinoire de Cholet, pour affronter les Dogs, qui évoluent dans la même division qu'eux. Deux semaines plus tard, les deux formations se retrouveront, à Caen cette fois-ci, pour une rencontre de championnat. Il s'agira alors de la première rencontre de la saison à domicile pour les Drakkars. La semaine précédente, ils inaugureront le championnat par un déplacement en Alsace, pour affronter Strasbourg.

