Hockey sur glace. "Monter en Ligue Magnus", c'est un rêve pour Jaroslav Prosvic, coach des Drakkars de Caen

Jaroslav Prosvic est à la tête des Drakkars de Caen, l'équipe de hockey sur glace. Sa formation pointe à la 2e place de Division 1.

Quel bilan dressez-vous

de la saison pour l'instant ?

"Il y a de la satisfaction, mais ce n'est pas encore parfait. On a laissé filer beaucoup de points contre des équipes mal classées. On est capable de battre tout le monde, mais aussi de perdre contre tout le monde !"

Quel est votre objectif affiché ?

"Il faut aller le plus haut possible. Nous sommes en bonne voie pour se qualifier en play-offs, et je suis sûr et certain que nous pouvons atteindre au moins les demi-finales. Pourquoi pas aller au bout ? Tout est possible ! Remporter le titre et monter en Ligue Magnus, c'est un rêve. Si je n'ai pas cet objectif personnel au fond de moi, je ne fais pas ce boulot."

Vous avez l'un des effectifs les plus jeunes de la D1. C'est une faiblesse ?

"De temps en temps ça peut l'être, le manque d'expérience se ressent parfois, quand on doit montrer plus de caractère, quand c'est difficile. Mais pour le futur, c'est une vraie force, et ça montre aussi que l'on peut former des joueurs pour construire l'équipe première. Nous avons aussi quelques gars avec beaucoup de matchs au haut niveau."

En parlant d'expérience, c'est la première fois que vous entraînez une équipe

première. Ça se passe comment ?

"C'est intense, avec beaucoup de pression, mais je le prends comme un vrai défi. Avant je pensais tout connaître, finalement ce n'est pas le cas. J'ai déjà beaucoup appris depuis août, et je dois encore apprendre. Même si j'ai de l'expérience, je suis encore étudiant dans le milieu. Mais j'adore ce boulot !"