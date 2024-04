Rouen. La Voisinade Saint-Hilaire Descroizilles mise sur l'entraide

La solidarité perdure bien après la période Covid. L'association rouennaise La Voisinade Saint-Hilaire Descroizilles en est la preuve. Créée après le confinement, elle a pour objectif de "créer du lien entre les habitants du quartier", raconte Marie Cabot, secrétaire au sein de l'association. Cette idée est née de "plusieurs groupements d'achats de produits locaux dans le quartier".

En plus de faire appel à des producteurs locaux, elle a aussi "mis en place des événements comme la Fête des beaux jours qui aura lieu le 29 juin prochain". Le temps d'une journée, les habitants du quartier Saint-Hilaire Descroizilles se retrouvent pour des moments conviviaux, entre parents et enfants. "C'est aussi des services qu'on partage. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il peut le mettre sur le groupe et on se prête les outils", confie Gilles Barthe, adhérent au sein de la structure. Et pour toujours plus de convivialité, chaque premier jeudi du mois, les habitants se retrouvent le temps d'une soirée pour déguster un repas au sein de la maison de quartier Saint-Hilaire.