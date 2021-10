Pénurie d'oreilles à SOS Amitié Rouen

“Nous n’avons plus que 12 bénévoles, alors que nous étions 25 il y a quinze ans”, s’alarme Jacques Agostino, vice-président de l’association venant en aide aux personnes en détresse grâce à un numéro de téléphone où ces dernières peuvent se confier.

Problème : les écoutants, ces bénévoles donnant plus de 20 heures de leur temps par mois pour décrocher le combiné, se raréfient. “Toute notre démarche est fondée sur l’anonymat. Malheureusement, nous avons l’impression de souffrir du nôtre”. Pour devenir écoutant, une formation de quatre mois est nécessaire, mêlant théorie et pratique. “Elle est très longue car le rôle d’écoutant peut être très dur. Au bout du fil, on trouve le meilleur comme le pire”. En 2010, le poste de Rouen a reçu 6 500 appels.

Vous voulez devenir bénévole ? Contacter SOS Amitié Rouen : BP 1104, 76174 Rouen Cedex 1 ou sos.amitie.rouen@orange.fr