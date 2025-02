La Ferté-Bernard. Une "Sécurité sociale de l'alimentation" en réflexion dans le Perche

Y aura-t-il bientôt une Sécurité sociale de l'alimentation dans le Perche ? A La Ferté-Bernard (Sarthe), à la frontière de l'Orne, une réflexion a été entamée par deux maraîchères : Sandra Leconte, installée à Saint-Ulphace (Sarthe), et Aurore Mary, de Ceton (Orne). L'idée est d'offrir à chaque habitant l'accès à une bonne alimentation en quantité et en qualité suffisantes.

"Comme une carte Vitale"

Pour cela, elles veulent mettre en place une expérimentation à l'échelle de la ville. "Ça ressemblerait à la Sécurité sociale de la santé, c'est-à-dire que les citoyens cotisent en fonction de leurs moyens et reçoivent en fonction de leurs besoins", explique Aurore Mary, et de poursuivre : "Ça pourrait être comme une carte Vitale qui donne accès, par exemple, à 150€ par mois et par personne qui peuvent être dépensés pour des produits conventionnés."

Ce conventionnement se ferait de manière démocratique. Un groupe d'habitants tirés au sort définirait les critères de ce conventionnement. L'objectif second et tout aussi important du projet est de soutenir une agriculture locale et durable en garantissant aux producteurs une juste rémunération.

Ecoutez ici Aurore Mary : Impossible de lire le son.

Pratique. Plus d'informations sur ssaperchesarthois.wordpress.com.