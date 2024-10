Moulineaux. Des visites commentées pour petits et grands au château Robert le Diable

Une bâtisse chargée d'histoire à découvrir. Cet été, des visites commentées sont proposées au château Robert le Diable situé à Moulineaux, à une vingtaine de minutes du centre-ville de Rouen. Vous pourrez découvrir cette forteresse mythique normande avec son cadre boisé et sa vue imprenable sur la vallée de la Seine. Chaque samedi et dimanche à 14h et à 16h, jusqu'au 1er septembre, des visites commentées sont organisées. Il faudra débourser 7 euros par personnes sauf pour les enfants de moins de 12 ans, pour qui ce sera gratuit. L'occasion d'en savoir plus sur cette bâtisse médiévale et sur sa légende mêlant contes et mythes. Un guide reviendra sur l'histoire du lieu et vous emmènera voir les ruines du château.