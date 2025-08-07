Yvetot. 175 000 euros de travaux pour améliorer la sécurité à la salle des Vikings

La salle de spectacle Les Vikings à Yvetot a besoin de travaux. A la suite du passage de la commission de sécurité en 2021, la ville s'est vue dans l'obligation de sécuriser l'arrière de son bâtiment. Les sorties de sécurité, en cas d'incendie, ne sont pas assez nombreuses. La municipalité profite donc de cet été pour entreprendre ce chantier. Les travaux prévoient la création de trois sorties pour évacuer les loges des artistes, la modification du quai de chargement et la sécurisation des câbles électriques des cages d'escalier. Le chantier doit se terminer fin octobre. Coût des travaux : 175 000 euros, financées entièrement par la mairie qui a toutefois fait deux demandes de subventions.

Trois portes vont être construites pour faciliter les évacuations en cas d'incendie et le quai de chargement sera agrandi. - Gilles Anthoine

Des humoristes attendus avant la fin de l'année

Dans l'état actuel, la salle ne peut pas accueillir plus de 19 personnes sur scène. Une fois les travaux réalisés, Les Vikings pourront accueillir jusqu'à une cinquantaine d'artistes simultanément.

Le chantier ne devrait pas perturber le début de saison. La programmation réalisée par le Théâtre à l'Ouest devrait débuter dès le 13 novembre. Parmi les artistes attendus avant la fin de l'année aux Vikings d'Yvetot, Anne Roumanoff le 26 novembre, Jeanfi Janssens le 12 décembre ou encore Chantal Ladesou le 13 décembre. En septembre, la ville dévoilera la saison culturelle municipale qui devrait débuter début 2026 et comprendre entre 12 et 14 événements.

Une salle de 870 places

Les Vikings sont une salle de spectacle de 870 places assises. Cela en fait la troisième jauge la plus importante de Seine-Maritime. L'établissement, géré par la ville d'Yvetot, y emploie cinq personnes (trois techniciens, une personne pour l'entretien et une autre pour la billetterie). La mairie a la volonté que la culture reste accessible : le prix des places, pour la programmation municipale, est compris entre 5 et 30 euros.