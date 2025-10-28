Rouen. Complètement ivre, il percute un Teor avec sa camionnette

Le choc est survenu à deux pas du CHU de Rouen, rue Gambetta, dans la soirée du lundi 27 octobre. Les pompiers de la caserne voisine ont entendu la violente collision entre une camionnette et un Teor, un bus qui roule à cet endroit, sur une voie qui lui est réservée.

2,18g d'alcool par litre de sang

Personne dans le bus n'a été blessé. Le conducteur de la camionnette a rejoint à pied les urgences voisines, indemne. Mais il a rapidement été conduit au poste de police. Et pour cause, il était manifestement ivre au moment de l'accident. Les tests au commissariat vont le confirmer. L'homme de 52 ans avait 2,18g d'alcool par litre de sang, un taux délictuel. Son permis lui a été immédiatement retiré en attendant des poursuites judiciaires.

