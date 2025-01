Mort d'une cycliste à Rouen. "Nous prônons des aménagements sécurisés"

L'accident mortel qui s'est produit à Rouen, mardi 14 janvier, entre une camionnette et trois femmes cyclistes, a profondément choqué la communauté cycliste. Ce drame soulève des questions vis-à-vis des aménagements cyclables à Rouen et dans l'agglomération. Comment sont-ils réellement perçus ?

"Il n'y a pas beaucoup d'accidents à Rouen"

"Il faut préciser que nous faisons face à un fait divers plutôt qu'à un accident de la route qui serait lié à un défaut d'aménagement ou un mauvais comportement, confie Guillaume Grima, responsable légal de l'association rouennaise Sabine. Sur les conditions de circulation de vélos, il n'y a pas beaucoup d'accidents à Rouen même s'il y a toujours des situations difficiles, poursuit-il. Nous prônons des aménagements sécurisés, séparés des voitures et des piétons, ajoute Guillaume Grima. Les vélos sont des objets roulants qui sont des usagers vulnérables. Ils ont une masse et une vitesse bien inférieure à celle de la voiture, de la camionnette et du camion et sont donc fragiles, comme le piéton."

Et les voies partagées entre les bus Teor, vélos et piétons ?

"Sur cet aménagement, c'est un compromis puisque dans l'idéal, nous aurions souhaité un aménagement cyclable différencié de la plateforme Teor et réservé aux vélos, indique le responsable légal de l'association Sabine. On a eu une dizaine d'années quelques périodes où la cohabitation entre bus et vélos sur la plateforme Teor était très compliquée, ça s'est amélioré, assure-t-il. Maintenant, dans l'idéal il faudrait des aménagements spécifiques aux vélos pour accueillir les cyclistes." Pour autant, selon Guillaume Grima, les aménagements cyclables à Rouen "progressent. On avait énormément de retard par rapport à d'autres villes de mêmes tailles. Après cela reste faible pour rattraper notre retard comme Nantes et Strasbourg".

Reste encore "une problématique : celle du franchissement des pentes comme entre la ville basse, Canteleu ou Mont-Saint-Aignan, explique Guillaume Grima. Il y a encore du travail pour améliorer la desserte de ces zones", conclut-il.

