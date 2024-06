Franqueville-Saint-Pierre. Mobilités douces : des travaux d'aménagement cyclable en cours dans la commune

De nouvelles pistes cyclables vont être créées à Franqueville-Saint-Pierre, près de Rouen. Dans le cadre de l'itinéraire n°8 du Réseau express vélo reliant Bonsecours et Saint-Léger-du-Bourg-Denis à La Neuville-Chant-d'Oisel, "la Métropole réalise des travaux d'aménagement cyclable à Franqueville-Saint-Pierre", indique la Métropole Rouen Normandie samedi 1er juin.

Les futurs aménagements ont été inaugurés

"Nous avons inauguré au matin les futurs aménagements de Franqueville-Saint-Pierre qui continueront à relier Bonsecours et Saint-Léger-du-Bourg-Denis à La Neuville-Chant-d'Oisel", assure le président de la Métropole de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Par ailleurs, dans la continuité de ces engagements, "une nouvelle agence relais Lovélo location longue durée va également être ouverte, dès le 3 juin, à Franqueville-Saint-Pierre", poursuit la Métropole Rouen Normandie. Elle ouvrira au sein de la Maison des associations, située rue de la République. L'agence sera située au rez-de-chaussée du bâtiment.

Une future piste cyclable de 3m de largeur et de 750m de long

Selon la MRN, "les travaux d'aménagements cyclables dans la commune de Franqueville-Saint-Pierre concernent l'itinéraire n°8 du Réseau express métropolitain (REV) dans la continuité des aménagements réalisés entre Boos et Franqueville-Saint-Pierre". Ce chantier s'inscrit également dans le projet de requalification de la RD6014.

Cette future piste cyclable bidirectionnelle de 3m de large sur une longueur de 750m, entre la RD95 et la RD7, permet de poursuivre le déploiement du REV sur le plateau Est et de se connecter sur les futurs aménagements de la rue de Belbeuf assurant la desserte du lycée Galilée et des équipements sportifs, du centre commercial, du parc d'activités des Champs fleuris, du cimetière et de la piscine qui devrait ouvrir prochainement. A terme, les pistes permettront également de relier le collège Hector-Malot, la Chataigneraie et une reprise de l'ancienne côte de Waddington, et ainsi toutes les pistes existantes à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Darnétal et Rouen.

Des travaux d'environ deux millions d'euros

Le chantier franquevillais "est en cours et doit se terminer courant juin", poursuit la métropole rouennaise. Les enrobés rouges de la piste cyclable seront réalisés mercredi 5 juin. S'ensuivront la réalisation des marquages au sol puis la pose du mobilier ainsi que les espaces verts. Les résines rouges des traversées cyclables sur chaussée seront réalisées en juillet, afin de respecter un délai correct d'application sur les enrobés neufs. Le montant de ces travaux s'élève à environ deux millions d'euros. Cette opération est soutenue par l'Etat au titre du Fonds vert – France Nation Verte à hauteur de 253 381 euros et par la Région Normandie à hauteur de 45 656,10 euros.