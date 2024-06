Seine-Maritime. Lovélo Location longue durée : des permanences mobiles mises en place dans la métropole de Rouen dès lundi

Favoriser l'utilisation du service Lovélo Location longue durée (LLD) auprès des habitants de l'agglomération de Rouen est l'un des objectifs de la métropole rouennaise. Au total, ce service dispose d'une agence centrale à Rouen et trois agences relais à Elbeuf, Duclair et Franqueville-Saint-Pierre.

• A lire aussi. Franqueville-Saint-Pierre. Mobilités douces : des travaux d'aménagement cyclable en cours dans la commune

Des permanences mises en place

Pour étendre ce service et "l'amener au plus près des habitants", assure la métropole, des permanences mobiles auront lieu les après-midi dans les communes situées aux alentours des trois agences relais. A partir du lundi 17 juin et jusqu'au 30 octobre prochain, les équipes Lovélo LLD se déplaceront dans 15 communes. Selon la métropole, "ces permanences, assurées en camion kiosque, seront positionnées sur des lieux de passage ou en centre-ville".

Et pour les prochaines années ?

Les années suivantes, "ce service sera assuré du 1er avril au 30 octobre", poursuit-elle. Cette nouveauté permettra de poursuivre le développement d'un service public de proximité et d'augmenter la couverture de l'offre de service. Tous les lieux et heures des permanences Lovélo LLD seront diffusés sur le site du Réseau astuce. La première permanence se tiendra à Boos ce 17 juin entre 14h et 17h sur le parking de la salle polyvalente La Gribotière. Courant juin, d'autres permanences seront aussi mises en place à Saint-Etienne-du-Rouvray le 19 et à Canteleu le 26.