Rouen. La Normandie à vélo par le guide du Routard : deux circuits dans l'agglo

Alors que le marché du vélo prend de l'ampleur depuis plusieurs années, le guide du Routard fait le tour des régions pour proposer des tracés uniques. Après le succès des éditions précédentes, le guide emblématique arrive en Normandie avec plus de 20 itinéraires pour sillonner la région. Dans sa parution du mercredi 17 avril, deux itinéraires font escale à Rouen.

Une arrivée en terre normande initiée par Philippe Coupy, spécialiste du tourisme à vélo : "On a déjà produit 10 ouvrages sur la thématique du tourisme à vélo. On a fait plusieurs régions et, étant normand de naissance, plus particulièrement du Havre, j'ai proposé la Normandie."

Deux itinéraires passant par Rouen

"Nous avons deux itinéraires, un qui longe la Seine depuis Jumièges et un deuxième qui est plus urbain, où on passe par tous les lieux touristiques, explique Philippe Coupy, spécialiste du tourisme à vélo. On s'est appuyés sur un circuit du patrimoine créé par la Métropole." Deux circuits de 67 et 13km sont à retrouver dans Le Routard : La Normandie à vélo.

Deux circuits sont proposés : "Les boucles de la Seine normande" en plusieurs escales passant d'Yvetot, Saint-Wandrille et Jumièges pour arriver sur le port de Rouen, concluant une balade de 67km. Pour le tracé plus urbain intitulé "Merveilles de la ville aux cent clochers", c'est une boucle de 13km en plein cœur de Rouen au départ du pont Gustave-Flaubert.

Le côté ludique mis en avant

"L'idée, ce n'est pas de faire du vélo pour faire du vélo, mais c'est de se balader en découvrant des choses à vélo", poursuit le guide. Chaque balade propose des anecdotes historiques et des petits détours marqués d'endroits remarquables. Les itinéraires contiennent aussi un QR code qui dirige les cyclistes en herbe vers le parcours géolocalisé sur les smartphones.

L'exemplaire est à retrouver en point de vente à 14,95€.