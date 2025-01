Rouen. Mort d'une cycliste percutée par la conductrice d'une camionnette : "La communauté cycliste est bouleversée"

Cet accident dramatique qui s'est produit à Rouen entre une camionnette et trois femmes cyclistes mardi 14 janvier et provoquant la mort de l'une d'elles, a bouleversé l'association rouennaise Sabine et plus largement, l'ensemble de la communauté des cyclistes. A la suite de ce drame, la structure a créé sur l'un de ses réseaux sociaux, un événement intitulé "Pour un moment de recueillement apaisé" samedi 18 janvier à 11h au niveau de l'esplanade Marcel Duchamp à Rouen, devant le musée des Beaux-Arts.

"La communauté cycliste de Rouen et environs est bouleversée"

"A la suite du terrible drame du mardi 14 janvier qui a vu le décès d'une cycliste et deux autres gravement blessées, la communauté cycliste de Rouen et environs est bouleversée", a indiqué l'association Sabine dans le descriptif de l'événement créé. L'association Sabine "assure les victimes et leurs proches de sa solidarité face aux souffrances terribles. Nous organisons un moment de recueillement des cyclistes de Rouen et sa métropole", poursuit-elle.

Ce mercredi 15 janvier vers 16h, 17 personnes ont indiqué "participer" à ce recueillement et 43, être "intéressées".