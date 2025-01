Rouen. Une femme percute des cyclistes au volant d'une camionnette : la conductrice aurait évoqué "un mal-être personnel"

Mercredi 15 janvier, de nouvelles informations ont été communiquées par le parquet de Rouen au sujet de l'accident qui s'est produit mardi 14 janvier à Rouen près de la place Saint-Marc vers 8h45. L'automobiliste, une femme de 47 ans conduisant une camionnette, a renversé trois femmes cyclistes. L'une d'elles, âgée de 29 ans, a perdu la vie, et les deux autres âgées de 32 et 30 ans ont été blessées.

La garde à vue prolongée ce mercredi matin

Selon le procureur de la République de Rouen Sébastien Gallois, "la garde à vue de la mise en cause a été prolongée ce matin [mercredi 15 janvier] ; elle s'achèvera au plus tard demain matin [jeudi 16 janvier]".

Toujours selon le parquet de Rouen, les investigations de la police judiciaire se poursuivent pour "reconstituer le parcours complet de la mise en cause, identifier d'éventuels autres témoins ou victimes, et comprendre les motifs de ce passage à l'acte, que la mise en cause lie à un mal-être personnel important".