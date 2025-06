Baccalauréat. Révision ou talent : les terminales préparent les épreuves de spécialités et le grand oral

Depuis lundi 16 juin, c'est l'effervescence à la sortie des lycées. Partout en France, les élèves de terminales planchent sur les épreuves du baccalauréat. Tout a commencé lundi par la philosophie. En 2025, 33 500 élèves normands passent le bac, dont plus de 17 200 pour le général. Le plus jeune candidat est âgé de 15 ans et le plus âgé a 63 ans.

Le grand oral prévu entre le 23 juin et le 2 juillet

Alors que les vacances approchent à grands pas, pas question de se tourner les pouces. Après la philosophie viennent les épreuves de spécialité, puis le grand oral prévu entre le 23 juin et le 2 juillet. "Pour la philo, je n'avais pas révisé, mais là les spécialités, je vais peut-être m'y mettre un peu quand même, cet après-midi probablement", sourit un élève. "Oui je préfère étudier. En économie, il y a beaucoup de notions à connaître par cœur." D'autres lycéens choisissent le risque. "De toute façon, maintenant c'est trop tard pour réviser, moi j'y vais au talent", lance une jeune fille. "Oui, c'est pareil pour moi, renchérit un autre, j'ai confiance en mes capacités."

Le bilan de la première épreuve

Pour les élèves de la filière générale, trois sujets étaient proposés au bac de philosophie : "Notre avenir dépend-il de la technique ?" ou "La vérité est-elle toujours convaincante ?" et un commentaire de texte sur la justice. Pour certains, le bilan n'est pas très positif à la sortie de la salle d'examen : "Les larmes ont coulé du début à la fin, je n'ai rien écrit. Enfin, on se rattrapera avec les autres matières", retrace un élève un brin dépité. D'autres sont plus sereins quant aux résultats : "Ce sont des thèmes plutôt récurrents, je m'y attendais donc tout s'est plutôt bien passé", affirme une lycéenne plus sereine que son camarade. Des élèves ne peuvent pas encore se prononcer : "C'est bizarre : le texte était trop facile donc au bout d'un moment, la dissertation tournait en rond, on se répétait un peu."

Les résultats du baccalauréat devraient être annoncés vendredi 4 juillet.