Le Havre. Travail de mémoire au lycée Porte Océane au cœur du centre-ville

Il fait partie des établissements jugés mauvais, parmi les pires de France. Le lycée Porte Océane, en plein centre-ville du Havre, veut changer son image. L'équipe pédagogique se mobilise pour accompagner au mieux les élèves, avec notamment le développement des échanges scolaires entre la France et les Etats-Unis.

Dernier projet en date, un travail de mémoire réalisé sur l'histoire de l'établissement, inauguré en 1960. Avant-guerre, il s'agissait d'un collège pour garçons. Cette histoire sera racontée par le biais de témoignages d'anciens élèves. Ce travail, réalisé par des étudiants en BTS, n'avait encore jamais été fait dans le lycée. L'établissement a vu passer quelques personnalités comme Laurent Ruquier, Médine, Charlie Dalin ou encore Yves Lefebvre, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Pour présenter ce travail, une journée mémoire est organisée le samedi 13 avril de 14h à 18h, avec des portraits d'anciens élèves et des documents d'archives. La journée sera aussi festive avec une exposition (peintures, sculptures et photographies), la présence de la chorale Diapason, du chanteur Laswaf et l'association Danses Studio Latino LH. Un circuit dans l'établissement permettra aux visiteurs d'explorer les lieux.

Une manière différente et optimiste de découvrir le lycée Porte Océane et son histoire.