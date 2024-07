Rouen. Courant d'art : un dialogue entre l'art et les lieux de culte

Créée en 2006 à l'initiative du père Bertrand Laurent, la manifestation Courant d'art instaure un dialogue entre les lieux de culte et les arts : musique et arts plastiques. Chaque année, elle investit de nouvelles églises du diocèse comme Saint-Thomas de Cantorbery à Mont-Saint-Aignan, habituellement fermée en dehors des offices : "C'est une manière de valoriser notre patrimoine, explique le père Laurent. Mais ce n'est pas un festival d'art sacré : nous accueillons des artistes de tous horizons, qui ne sont pas forcément chrétiens mais qui, chacun à leur façon, célèbrent notre humanité." On appréciera ainsi les paysages lyriques de Françoise Bissara à Notre-Dame de Rouen ou les sculptures sur le thème des jeux d'enfants de Dominique Castioni à Saint-Martin de Veules-les-Rose. "Ces lieux exceptionnels inspirent les artistes qui, très souvent, créent pour l'occasion", ajoute le père Laurent. Les artistes échangeront sur leur pratique avec les visiteurs.

Pratique. Jusqu'au dimanche 5 mai. Gratuit. rouen.catholique.fr.