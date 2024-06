Portrait. Peindre les 500 églises de l'Orne : le défi fou de Florence Motte

Les parents de Florence Motte s'étaient installés près d'Essay. Aujourd'hui, la sexagénaire vit toujours dans ce même secteur. "Je suis née avec un crayon dans les mains, j'ai toujours aimé dessiner", se souvient-elle. Pourtant, c'est un tout autre métier, orthophoniste, que Florence Motte a choisi d'exercer. Mais sa passion ne l'a jamais quittée. Depuis quelques années, elle a entrepris un travail titanesque : peindre les églises de l'Orne à l'aquarelle et en faire des livres, un pour chaque secteur géographique du département.

Amoureuse du patrimoine

Au fil de ses balades dans l'Orne, Florence en a beaucoup apprécié le patrimoine bâti, qu'elle a commencé à peindre. Connaissant sa passion et ses talents pour le dessin, il lui a été demandé de réaliser des aquarelles de la cathédrale de Sées, ce qui fut fait. Mais ce que Florence préfère, ce sont les jolies petites églises, celles qui trônent au milieu de chaque village, "même si par habitude, les habitants ne les remarquent même plus". Elle ne le savait pas encore, mais elle commençait là une aventure qui allait durer plusieurs années... et qui n'est toujours pas achevée !

Elle va peindre 500 églises

Bien vite, ses aquarelles de la cathédrale débouchent sur un pari fou : elle va réaliser des aquarelles des quelque 500 églises disséminées dans tout le département. Méthodique, Florence travaille par secteur géographique, d'abord autour de chez elle. Puis son cercle de travail s'élargit vers Mortagne et le Perche : Bellême, Rémalard, Tourouvre. Viennent ensuite les clochers de la paroisse d'Alençon. "Je parcours chaque secteur avec mon appareil photo, je prends de multiples clichés de chaque église, puis je rentre à mon atelier. C'est alors un travail numérique pour rendre chaque photo la plus belle possible, gommer tout ce qui y est inutile." Enfin à partir de ses photos, Florence sort ses pinceaux et réalise des aquarelles. "C'est un vrai travail à mi-temps", sourit Florence.

Des livres pour chaque paroisse

Avec toutes ses aquarelles, Florence a fait des expositions pour lesquelles elle a collecté des informations sur chaque église. Rapidement, des amis lui ont suggéré de regrouper ses œuvres par paroisse ou par communauté de communes et d'en éditer des livres. Huit livres sont déjà parus. Chacun nécessite six mois de travail et est illustré par une quarantaine d'aquarelles. Le prochain est en cours de réalisation. Il concernera le secteur d'Argentan.

Pratique. Contact : motteflo@gmail.com