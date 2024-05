Normandie. Un écusson spécial "80e D-Day" en hommage à un soldat et son chien parachutés

Un écusson pour rendre hommage à un soldat britannique et à son chien. L'Equipe cynotechnique de recherche et de sauvetage de la Manche, mobilisée depuis plus d'un an pour former les chiens à la recherche de personnes disparues, a décidé de participer aux commémorations du Débarquement de Normandie avec la vente d'écussons spécial "80e D-Day".

L'histoire d'Emile Servais Corteil et de son chien

Ces écussons, sur lesquels figure un chien dessiné, contribuent à l'achat de nouveaux équipements pour l'association et rendent aussi hommage à Emile Servais Corteil et à son animal à quatre pattes Glen, parachutés tous deux le 6 juin 1944. Leur mission était de prendre le contrôle de la batterie de Merville. Mais l'affaire ne se déroule pas comme prévu puisque lui et son chien, ainsi quelques collègues, atterrissent dans la mauvaise zone.

Ils se retrouvent pour la plupart dans le secteur de Varaville, au sud de Cabourg. Un endroit où des Allemands pouvaient encore se trouver et où l'armée de l'air britannique avait reçu l'ordre de tirer. Emile Servais Corteil et Glen sont alors tués par erreur. Ils reposent au cimetière américain de Ranville, entre Ouistreham et Caen. C'est la seule sépulture où on trouve à la fois un maître-chien et son chien.

Une cérémonie pour se souvenir

L'association a prévu d'organiser une cérémonie en octobre, mois durant lequel Emile aurait eu 100 ans. Elle cherche à entrer en contact avec un membre de la famille dans le cadre de cette cérémonie. Au cimetière de Ranville, Emile Servais Corteil repose dans la rangée G, tombe 13. Il est écrit "Had you known our boy you would have loved him too. Glen his paratroop dog was killed with him", qui signifie "Si vous aviez pu connaître notre fils, vous l'auriez aimé vous aussi. Glen son chien parachutiste a été tué à ses côtés".

Pratique. ECRS50. Mail. ecrs50@hotmail.com. Tél. 06 26 97 30 45.