Manche. Des chiens formés pour retrouver des personnes portées disparues

Une première en Normandie ! L'Equipe cynotechnique de recherche et de sauvetage de la Manche (ECRS50), composée aujourd'hui d'une quarantaine de bénévoles, a été créée il y a maintenant un an par des passionnés de chiens dans le nord-Cotentin.

A quoi sert l'association ?

Le but principal de cette association est de former les animaux à la recherche de personnes disparues ou égarées sur tout type de terrain, ce qui permet de seconder par exemple les policiers ou les gendarmes qui pourraient les solliciter dans leurs recherches. Korantin Langeard, originaire de Valognes, est le président de l'ECRS 50. Il est le maître-chien de recherche de Taïa qui avait retrouvé la trace d'un homme disparu à Cherbourg.

Le chien, "le moyen le plus performant"

La première association a vu le jour en Alsace en 2016. La création d'une fédération nationale s'est ensuite révélée nécessaire en 2021 et aujourd'hui, il y a désormais dix antennes en France dont celle de la Manche. "Le chien reste le moyen le plus performant pour retrouver des personnes", précise Korantin Langeard. Les bénévoles ont déjà été mobilisés sur plusieurs interventions de recherche. On peut citer les disparitions d'un homme qui a été retrouvé avec sa voiture le 12 septembre 2023 dans le port de Granville et du nageur qui n'a plus donné signe de vie depuis fin décembre à Fermanville, ou comme évoqué juste avant, Taïa qui retrouve un homme disparu à Cherbourg.

Une dizaine de chiens opérationnels d'ici la fin de l'année

Au total, l'association a été mobilisée quatre fois sur des opérations de recherche soit 95 heures, et quatre autres fois en pré-alerte. Autre chiffre, les entraînements depuis la création de l'ECRS représentent environ 3 000 heures. Actuellement, 17 chiens de neuf races différentes sont en formation. Ils ne savent pas forcément qu'ils vont rechercher une personne disparue, ils sont déterminés à trouver une sorte de "récompense". La chienne Taïa est aujourd'hui opérationnelle, une dizaine d'autres le seront d'ici octobre.

Les chiens peuvent aussi être amenés à venir en aide sur tout le territoire français ou à l'étranger dans le cadre de missions de sauvetage comme des séismes ou des effondrements. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet.

Pratique. ECRS50. Mail. ecrs50@hotmail.com. Tél. 06 26 97 30 45.