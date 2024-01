Normandie. Nageur disparu en mer : un appel à volontaires lancé pour tenter de le retrouver

Un nageur est porté disparu depuis le samedi 30 décembre au large de Fermanville près de Cherbourg. D'importants moyens de recherche avaient alors été engagés pour tenter de le retrouver. En vain. Les opérations ont été stoppées le dimanche matin.

Zone de recherche étendue

Mardi 2 janvier, son club de triathlon basé à Saint-Lô a décidé de lancer un appel à volontaires pour tenter de retrouver leur "ami [...] parti nager vers 12h30 depuis la plage du Fort Joret". Les bénévoles sont invités à commencer les recherches à l'occasion de la première marée basse avec une luminosité "suffisante" depuis sa disparition, c'est-à-dire vendredi 5 janvier au matin : "Nous sollicitons toute personne volontaire à sillonner les plages et rochers à partir de Fermanville", ajoute le club. "La zone de recherche s'étend donc de Fermanville vers l'est de façon extrêmement large : Val de Saire, Calvados, Seine-Maritime… Merci de ne prendre aucun risque inconsidéré et d'être dans la mesure du possible en binôme."