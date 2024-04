Cherbourg. La chienne Taïa retrouve un homme porté disparu

La belle action du jour. Un homme ayant tenté de mettre fin à ses jours était porté disparu depuis le lundi 15 avril à Cherbourg. Sa famille a alors alerté vers 21h l'Equipe cynotechnique de recherche et de sauvetage (ECRS) de la Manche.

Le véhicule du disparu retrouvé

Cette opération de recherches, organisée avec l'accord de la police nationale, a duré trois heures le soir même, d'abord dans la ville de Cherbourg-en-Cotentin, puis dans la commune du Vast dans le Val de Saire où il a l'habitude d'aller. "Le lendemain matin, à 12h40, la famille a informé l'ECRS 50 que le véhicule du disparu avait été retrouvé", précise Korantin Langeard, le président de cette association de sauvetage. La chienne Taïa et son maître-chien de recherche, accompagnés d'équipiers de recherche et de sauvetage, ont effectué de nouvelles recherches. A 13h10, le binôme cynophile a marqué une maison où l'homme disparu a été retrouvé sain et sauf chez une amie à Cherbourg-Octeville.