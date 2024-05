Cherbourg. Un incendie se déclare sur un voilier dans la grande rade

On l'appelle la goélette du Cotentin. Le Neire Mâove, voilier de tradition de Barneville-Carteret, a été victime d'un départ de feu mardi 14 mai, en début de matinée, alors qu'il naviguait dans la grande rade de Cherbourg avec à son bord quatre personnes.

Le feu vite maîtrisé

Le CROSS Jobourg a alors pris la décision de dérouter la Goélette Etoile de la Marine nationale qui transportait la Flamme de la Liberté, le navire de pêche Odessa qui naviguait à proximité et le remorqueur d'intervention, d'assistance, et de sauvetage (RIAS) Abeille Horizon arrivé à Cherbourg la veille et qui a envoyé son semi-rigide rapide en soutien. Le feu a rapidement pu être maîtrisé et le navire de pêche Odessa a pu remorquer le voilier avec l'aide d'un moyen nautique du port Chantereyne.