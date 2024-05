80e D-Day. La Flamme de la Liberté s'arrête à Cherbourg avant d'embarquer pour l'Angleterre

La Flamme de la Liberté s'est arrêtée à Cherbourg lundi 13 mai dans la soirée. Elle s'est d'abord rendue à la gare maritime avant une cérémonie au jardin public sous la pluie en présence du maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, cet événement a pour objectif de rendre hommage aux soldats alliés qui ont combattu pour la libération de la France. Cette flamme prélevée le 8 mai dernier sous l'Arc de Triomphe à Paris a remonté la Voie de la Liberté.

La Flamme de la Liberté est arrivée à Cherbourg lundi 13 mai dans la soirée.

Où va ensuite la Flamme ?

Elle est portée et encadrée par 34 jeunes et a notamment fait escale sur son trajet au cimetière de Colleville-sur-Mer. Mardi 14 mai, qu'elle n'embarque à la mi-journée sur le Galicia de la Brittany Ferries pour rejoindre Portsmouth en Angleterre puis ne reparte deux jours plus tard sur le Queen Mary II, direction New-York aux Etats-Unis, un cortège de véhicules militaires a défilé dans la matinée dans les rues du centre-ville de Cherbourg.

Un exemplaire de cette flamme sera déposé à Southwick-House près de Portsmouth, quartier général des forces navales alliées. C'est à cet endroit que le général Eisenhower a décidé de reporter le débarquement au 6 juin 1944 en raison de mauvaises conditions météorologiques. Aux Etats-Unis, cette flamme sera déposée sur la tombe des soldats inconnus dans le cimetière militaire d'Arlington en Virginie.