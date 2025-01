Flers. Naissances en hausse : la maternité aux petits soins des futures mamans

Alors que la France a enregistré environ 15 000 naissances de moins en 2024 par rapport à 2023, le taux de natalité à Flers est en hausse en 2024. La Ville a dénombré 739 naissances contre 699 en 2023. Parmi elles, 138 parents sont domiciliés à Flers, soit 20 de plus que l'année précédente.

Ces chiffres marquent "l'investissement professionnel des médecins, sages-femmes, auxiliaires de puéricultures, ASH et de l'équipe de psychologues", commente Mélina Corvée, cadre supérieure du pôle femmes-enfants et du pôle médico-technique du centre hospitalier Jacques Monod.

Une prestation d'hôtellerie pour le deuxième parent

La maternité met tout en œuvre pour accueillir le mieux possible les futures mamans. "Cela passe par un pôle attractif avec uniquement des chambres seules, et la possibilité que le deuxième parent reste auprès de la maman avec une prestation hôtellerie", souligne Mélina Corvée.

Différentes activités sont proposées au sein du service, comme un atelier de portage. "Nous avons aussi un bain thalasso bébé thérapeutique pour des indications bien précises du pédiatre, des consultations allaitement, une salle nature, et une sage-femme qui met aussi en place de l'hypnose", détaille-t-elle. Pour assurer le bon fonctionnement du service, une soixantaine de personnes travaillent au niveau de la maternité, et une autre soixantaine en pédiatrie et en néonatalogie.