Flers. 739 naissances en 2024 : découvrez les prénoms les plus donnés

Il y a eu plus de naissances à Flers en 2024. La Ville a communiqué lundi 6 janvier ses chiffres sur l'année qui vient de s'écouler. Elle dénombre 739 naissances contre 699 en 2023. Parmi elles, 138 parents sont domiciliés à Flers, soit 20 de plus qu'en 2023.

Parmi les prénoms féminins les plus donnés, Julia se classe en haut de la liste puisqu'il a été donné à 11 reprises, une fois de plus que le prénom Ambre. 6 petites Alba sont nées en 2024, et autant d'Alice. Les prénoms se partagent donc la troisième place du classement. Côté garçons, Gabin a été donné à huit reprises, suivi de Jules et de Maël (7 fois) et de Raphaël (6 fois).