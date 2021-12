Occupation. Run and visit : l'histoire à toute allure à Rouen

Commandée par l'office de tourisme pour célébrer le 75e anniversaire de la Libération, cette visite sportive sur le thème Rouen (Seine-Maritime) sous l'Occupation a déjà été couronnée de succès lors de ces quatre précédentes éditions (versions running et marche rapide). Une date supplémentaire a été rajoutée au calendrier pour faire face à la demande. Laurence Catel nous parle de cette visite originale qu'elle a imaginée pour nous permettre de redécouvrir l'histoire de notre ville tout en faisant un peu d'activité physique !

Quels sont les types de thèmes que vous proposez pour les run and visit ?

"Depuis que j'ai lancé ce concept à Rouen, j'ai collaboré une dizaine de visites sur des sujets historiques (comme Rouen gallo-romain ou les Vikings : Rollon et les ducs de Normandie) mais aussi des visites en fonction du calendrier (Noël et St Nicolas, la St Valentin, Crimes et châtiments pour Halloween ou les explorateurs à l'occasion de l'Armada) et d'autres thèmes inspirés par le patrimoine rouennais comme les enseignes ou encore les maisons à pan de bois. Je prépare régulièrement de nouveaux thèmes comme Rouen gourmand, visite à venir pour la fête du ventre. Les projets ne manquent pas... Le patrimoine rouennais est très riche et m'inspire. Je prévois déjà pour l'année à venir un run and visit sur l'impressionnisme puis un autre sur Jeanne d'Arc !"

Où nous emmène ce nouveau circuit inspiré par la période de l'Occupation ?

"Pour ce circuit il y a environ 29 étapes. On quadrille véritablement la ville d'Est en Ouest et du Nord au Sud : au total c'est un parcours de 12 km que je propose. J'essaye de respecter une chronologie, de l'arrivée des Allemands le 9 juin 1940 à la libération de la ville le 30 août 1944. On commence en bord de Seine avec une stèle commémorative : ce sont des éléments du paysage auxquels les Rouennais ne font plus attention mais qui pourtant nous rappelle notre histoire. Nous passons aussi par la mairie pour évoquer la prise de pouvoir des nazis. Il y a donc des monuments emblématiques qui vont jalonner notre circuit comme l'hôtel de région, le donjon (Gestapo), la gare ou la synagogue. Mais ce parcours permet aussi de faire le focus sur d'autres éléments plus discrets, comme cette plaque dédiée au médecin Maurice Gallois rue Louis Ricard : un résistant déporté qui meurt peu du typhus peu après la libération du camp. Ces supports visuels me permettent de raconter des anecdotes."

Quelles sont vos sources ?

"Ce sont des visites qui me demandent beaucoup de travail de préparation. Je lis beaucoup des ouvrages historiques et documentaires sur Rouen et il me faut aussi faire des repérages en ville pour trouver les lieux, les bâtiments ou les détails dignes d'intérêt et en lien avec le sujet. Mais même si ce sont des visites très documentées, elles sont très accessibles. Je veux surtout inviter les participants à aller plus loin après la visite. J'aime attiser leur curiosité. D'ailleurs après chaque visite je rajoute des détails complémentaires sur les thématiques abordées sur notre site web pour qu'ils enrichissent leurs connaissances s'ils le veulent. Bien sûr les sorties en marche rapide me permettent plus de développer que celles en running et je vois bien que ce n'est pas le même public : pour la marche rapide les participants espèrent davantage d'informations. En tout cas je m'adapte systématiquement aux besoins et aux demandes des participants pour que tout le monde passe un bon moment et s'enrichisse."

Vendredi 13 septembre 2019 à 9h15. Rendez-vous au Planête bien-être à Rouen. 5€. Résa sur rouentourisme.com

A LIRE AUSSI.

This is England fête sa 7e édition au cinéma l'Omnia à Rouen

Ian Mahinmi (Basket): la présidence? "ça ne serait pas une surprise"