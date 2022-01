Le Havre. Faire du vélo pour visiter un lycée ou une caserne des pompiers, c'est possible au Havre

Tout le monde peut participer au Vélotour du Havre (Seine-Maritime), y compris les non-sportifs. Les organisateurs de cet événement souhaitent surtout attirer les familles. "Il n'y a pas de difficulté majeure sur le parcours", tient à préciser Bastien de Marcillac, directeur de cet événement. Cette balade insolite à vélo, qui a vu le jour il y a quatorze ans à Dijon (Côte-d'Or), a pour objectif de permettre aux habitants et aux touristes de découvrir une ville, en l'occurrence Le Havre (Seine-Maritime), le dimanche 29 septembre 2019, tout en pédalant dans des lieux habituellement interdits à la pratique du vélo.

Quel parcours ?

Le tracé de l'édition 2019 conduira les cyclistes en ville haute du Havre : du cimetière Sainte-Marie au Tetris, en passant par la caserne des pompiers et les jardins suspendus. Trois boucles sont proposées : 3, 4 et 18 kilomètres. Une quinzaine de sites (sportifs, industriels, culturels et éducatifs) ont été retenus par les organisateurs. Cette étape a duré six mois. Une phase compliquée pour Bastien de Marcillac et son équipe, qui prennent en compte deux critères, avant d'ajouter un lieu au parcours du Vélotour.

Le parcours du Vélotour change chaque année. Mais on va retrouver, dimanche 29 septembre 2019, au Havre, quelques endroits proposés lors de l'édition 2015, à l'image des jardins suspendus et du centre de maintenance LiA du Tramway. Il y a bien évidemment des nouveautés, comme le golf du Havre Montgeon et l'IUT-site de Caucriauville.

Quels sont les deux sites qui devraient attirer l'attention des participants parmi la quinzaine proposée ? La réponse de Bastien de Marcillac.

La 6e édition du Vélotour aura lieu, le dimanche 29 septembre 2019, au Havre. Pour les inscriptions, rendez-vous sur velotour.fr

