Le Havre. Il cherche des informations sur son grand-père, ancien coach du HAC

"Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va". C'est ce que disait Otto Von Bismarck, un ancien chef d'État prussien puis allemand. Une formule qui a du sens quand on évoque l'initiative de John Toutain, un Havrais (Seine-Maritime) de 37 ans exilé au Canada, qui cherche à reconstituer l'histoire de Gaston, son papy décédé en 1986 (John n'avait alors que 4 ans). Savoir d'où l'on vient, est-ce important pour savoir dans quelle direction on se dirige ? Écoutez John Toutain :

John Toutain Impossible de lire le son.

John Toutain vit à l'autre bout du monde. Ses proches lui manquent. C'est cet éloignement, qui l'a poussé à mener son enquête. "La distance avec ma famille m'a donné envie de me reconnecter avec elle. J'ai donc entrepris des recherches généalogiques, il y a environ un an. Cela me permet de me rapprocher de ma famille malgré la distance", annonce celui qui vit au Canada depuis trois ans pour des raisons professionnelles. John Toutain s'est attaqué, il y a deux mois, au personnage de son grand-père paternel, à la recherche de bouts de son histoire. Il est parti d'une feuille blanche ou presque. "On m'avait dit que ma grand-mère et mon grand-père s'étaient mariés en 1946. En revanche, je ne savais rien et je ne sais toujours rien sur les circonstances de leur rencontre. Mon père et mes oncles non plus. En tout cas, on ne parle pas de ce genre de choses dans ma famille. L'autre élément qui était à ma disposition, c'est le fait que Gaston donnait de son temps au sein du club du HAC, entre 1960 et 1980. Mais ce n'était pas très clair. Bénévole ? Entraîneur ? Je savais juste qu'il était passionné de foot".

C'est le point de départ de l'enquête de John Toutain, faite de papiers, de photos, de magazines et de témoins. Cela lui demande patience et méticulosité. "À chaque fois, je m'étonne des trouvailles que j'arrive à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes prêtes à donner des informations. Il faut juste les trouver, ces personnes. C'est le plus compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que l'on peut obtenir beaucoup de choses sur Internet. On peut par exemple consulter les archives de la presse écrite, qui ont été numérisées".

Cette plongée dans l'histoire en seulement quelques clics est une chance d'après John Toutain. Écoutez-le :

John Toutain (deuxième son) Impossible de lire le son.

Il y a 20 ans, ses recherches concernaient toute sa famille. Pas seulement son grand-père paternel.

Gaston Toutain (3e en haut en partant de la droite) et son équipe - John Toutain

Gaston Toutain a entraîné environ 300 juniors durant sa carrière. Son petit-fils aimerait rencontrer ces joueurs, qui ont entre 60 et 70 ans aujourd'hui. Il a déjà pu échanger avec Jean-Pierre Hureau, ancien président du Havre Athletic Club et recueillir de nombreuses informations.

Grâce à tous ces éléments collectés, John Toutain a récemment publié sur internet un article évolutif, qu'il met à jour très régulièrement, sur son grand-père (https://www.pmba.fr/2019/10/gaston-toutain-mon-grand-pere.html).



John Toutain revient en moyenne deux fois par an au Havre. Sa prochaine venue dans la Cité océane, ce sera pendant les fêtes de fin d'année 2019. L'occasion de rencontrer quelques personnes qui ont côtoyé Gaston. Ce sera Noël avant l'heure pour le Havrais de 37 ans.